Курс доллара упал до минимума за 11 месяцев

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 июня 2021 года установил официальный курс на уровне 27,17 гривен за доллар. Курс на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора .

Официальный курс гривны к доллару на 9 июня установлен на таком уровне: 27,1764 гривен за 1 доллар (-0,0159 грн). При этом курс доллара на 8 июня составляет 27,1923 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара упал до минимума почти за 11 месяцев. Ниже курс был только 16 июля 2020 года - 27,119 гривен за доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)