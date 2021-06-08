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Курс доллара упал до минимума за 11 месяцев

Новина українською →
Украина, Вторник 08 июня 2021 16:20
Курс доллара упал до минимума за 11 месяцев Фото: курс доллара снизился до минимума с июля 2020 года (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 июня 2021 года установил официальный курс на уровне 27,17 гривен за доллар. Курс на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 9 июня установлен на таком уровне: 27,1764 гривен за 1 доллар (-0,0159 грн). При этом курс доллара на 8 июня составляет 27,1923 гривен за 1 доллар.

Курс доллара упал до минимума за 11 месяцев

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара упал до минимума почти за 11 месяцев. Ниже курс был только 16 июля 2020 года - 27,119 гривен за доллар.

Курс доллара упал до минимума за 11 месяцев

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 8 июня 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 27,20 гривен за доллар, курс в покупке до 27,18 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 33,09 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,0 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,9/27,1 грн.

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