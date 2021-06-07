Курс евро вырос после трехдневного падения

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 июня 2021 года установил курс евро на уровне 33,07 гривен за евро. Это на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора .

Официальный курс евро на 8 июня установлен на таком уровне: 33,0781 гривен за евро (+0,0146 грн). При этом курс евро на 7 июня составляет 33,0635 гривен за евро.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 33,16 гривен за евро. Курс в покупке составляет 33,14 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 июня 2021 года установил официальный курс на уровне 27,19 гривен за доллар. Курс на 10 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 8 июня установлен на таком уровне: 27,1923 гривен за 1 доллар (-0,0991 грн). При этом курс доллара на 7 июня составляет 27,2914 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара упал до минимума почти за 11 месяцев. Ниже курс был только 16 июля 2020 года - 27,119 гривен за доллар.