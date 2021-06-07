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Курс евро вырос после трехдневного падения

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Украина, Понедельник 07 июня 2021 17:48
Курс евро вырос после трехдневного падения Фото: курс евро вырос на 1 копейку (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 июня 2021 года установил курс евро на уровне 33,07 гривен за евро. Это на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 8 июня установлен на таком уровне: 33,0781 гривен за евро (+0,0146 грн). При этом курс евро на 7 июня составляет 33,0635 гривен за евро.

Курс евро вырос после трехдневного падения

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, курс евро вырос после трехдневного снижения.

Курс евро вырос после трехдневного падения

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 33,16 гривен за евро. Курс в покупке составляет 33,14 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 июня 2021 года установил официальный курс на уровне 27,19 гривен за доллар. Курс на 10 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 8 июня установлен на таком уровне: 27,1923 гривен за 1 доллар (-0,0991 грн). При этом курс доллара на 7 июня составляет 27,2914 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара упал до минимума почти за 11 месяцев. Ниже курс был только 16 июля 2020 года - 27,119 гривен за доллар.

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