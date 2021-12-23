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Курс евро растет третий день подряд

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Украина, Четверг 23 декабря 2021 18:02
Курс евро растет третий день подряд Фото: курс евро вырос на 4 копейки (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 декабря 2021 года установил официальный курс евро на уровне 30,84 гривен за евро. Это на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 декабря 2021 года установил официальный курс евро на уровне 30,84 гривен за евро. Это на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс евро на 24 декабря установлен на таком уровне: 30,845 гривен за евро (+0,0366 грн). При этом курс евро на 23 декабря составляет 30,8084 гривен за евро.

Курс евро растет третий день подряд

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, официальный курс евро растет третий день подряд.

Курс евро растет третий день подряд

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 30,79 гривен за евро. Курс евро в покупке составляет 30,76 гривен за евро.

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