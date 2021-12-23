Национальный банк Украины (НБУ) на 24 декабря 2021 года установил официальный курс евро на уровне 30,84 гривен за евро. Это на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 декабря 2021 года установил официальный курс евро на уровне 30,84 гривен за евро. Это на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс евро на 24 декабря установлен на таком уровне: 30,845 гривен за евро (+0,0366 грн). При этом курс евро на 23 декабря составляет 30,8084 гривен за евро. Скриншот bank.gov.ua Таким образом, официальный курс евро растет третий день подряд. Скриншот bank.gov.ua