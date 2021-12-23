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Курс євро зростає третій день поспіль

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Україна, Четвер 23 грудня 2021 18:02
Курс євро зростає третій день поспіль Фото: курс євро виріс на 4 копійки (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 24 грудня 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 30,84 гривень за євро. Це на 4 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Національний банк України (НБУ) на 24 грудня 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 30,84 гривень за євро. Це на 4 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс євро на 24 грудня встановлено на такому рівні: 30,845 гривень за євро (+0,0366 грн). При цьому курс євро на 23 грудня становить 30,8084 гривень за євро.

Курс євро зростає третій день поспіль

Скріншот bank.gov.ua

Таким чином, офіційний курс євро зростає третій день поспіль.

Курс євро зростає третій день поспіль

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу знизився на 7 копійок до 30,79 гривень за євро. Курс євро в покупці становить 30,76 гривень за євро.

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