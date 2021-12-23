ru ua
Чт, 23 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Курс доллара снова снижается на межбанке

Новина українською →
Украина, Четверг 23 декабря 2021 17:20
Курс доллара снова снижается на межбанке Фото: курс доллара снизился на 7 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке в продаже 23 декабря 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 7 копеек до 27,23 гривен за доллар, курс в покупке до 27,21 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 30,79 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,2100 - 27,2300 грн/доллар, евро 30,7690 - 30,7916 грн/евро, российский рубль 0,3700 - 0,3706 грн/рубль.

Курс доллара снова снижается на межбанке

Напомним, 21 декабря торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,2850 - 27,3050 грн/доллар, евро 30,8511 - 30,8737 грн/евро, российский рубль 0,3694 - 0,3700 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 декабря 2021 года установил официальный курс на уровне 27,27 гривен за доллар. Курс вырос на 2 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс евро Курс рубля
NEWS
Воинский учет для женщин в Украине. Ответы на главные вопросы
Воинский учет для женщин в Украине. Ответы на главные вопросы
DAILY
Новый вызов. Что будет с эпидемией "ковида" в Украине из-за штамма "Омикрон"
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Новый вызов. Что будет с эпидемией "ковида" в Украине из-за штамма "Омикрон"