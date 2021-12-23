Курс доллара снова снижается на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 23 декабря 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 7 копеек до 27,23 гривен за доллар, курс в покупке до 27,21 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 30,79 гривен за евро.