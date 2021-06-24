Курс евро растет третий день подряд

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 июня 2021 года установил официальный курс евро на уровне 32,79 гривен за евро. Это на 19 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Официальный курс евро на 25 июня установлен на таком уровне: 32,7928 гривен за евро (+0,1925 грн). При этом курс евро на 4 июня составляет 32,6003 гривен за евро.
Скриншот bank.gov.ua
Таким образом, официальный курс кастет третий день подряд после того, как он упал до минимума за 10 месяцев.
Скриншот bank.gov.ua
Межбанк
На межбанке курс евро в продаже вырос на 16 копеек до 32,93 гривен за евро. Курс евро в покупке составляет 32,90 гривен за евро.