Курс євро зростає третій день поспіль

Національний банк України (НБУ) на 25 червня 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 32,79 гривень за євро. Це на 19 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.
Офіційний курс євро на 25 червня встановлено на такому рівні: 32,7928 гривень за євро (+0,1925 грн). При цьому курс євро на 4 червня становить 32,6003 гривень за євро.
Скріншот bank.gov.ua
Таким чином, офіційний курс кастет третій день поспіль після того, як він впав до мінімуму за 10 місяців.
Скріншот bank.gov.ua
Міжбанк
На міжбанку курс євро у продажу виріс на 16 копійок до 32,93 гривень за євро. Курс євро в покупці становить 32,90 гривень за євро.