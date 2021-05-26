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Курс доллара поднялся выше 27,50 гривен

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Украина, Среда 26 мая 2021 16:00
Курс доллара поднялся выше 27,50 гривен Фото: курс доллара снова поднялся выше 27,50 гривен (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 мая 2021 года установил официальный курс на уровне 27,54 гривен за доллар. Курс на 9 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 27 мая установлен на таком уровне: 27,5461 гривен за 1 доллар (+0,0908 грн). При этом курс доллара на 26 мая составляет 27,4553 гривен за 1 доллар.

Курс доллара поднялся выше 27,50 гривен

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара растет второй день подряд.

Курс доллара поднялся выше 27,50 гривен

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 26 мая 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 27,49 гривен за доллар, курс в покупке до 27,47 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 33,66 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,35 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,3/27,5 грн.

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