Курс доллара поднялся выше 27,50 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 мая 2021 года установил официальный курс на уровне 27,54 гривен за доллар. Курс на 9 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 27 мая установлен на таком уровне: 27,5461 гривен за 1 доллар (+0,0908 грн). При этом курс доллара на 26 мая составляет 27,4553 гривен за 1 доллар.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 26 мая 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 27,49 гривен за доллар, курс в покупке до 27,47 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 33,66 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,35 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,3/27,5 грн.