Национальный банк Украины (НБУ) на 26 мая 2021 года установил курс евро на уровне 33,66 гривен за евро. Это на 17 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора .

Таким образом, курс евро растет второй день подряд.

Официальный курс евро на 26 мая установлен на таком уровне: 33,6643 гривен за евро (+0,1732 грн). При этом курс евро на 25 мая составляет 33,4911 гривен за евро.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 13 копеек до 33,68 гривен за евро. Курс в покупке составляет 33,52 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 мая 2021 года установил официальный курс на уровне 27,45 гривен за доллар. Курс на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 26 мая установлен на таком уровне: 27,4553 гривен за 1 доллар (+0,0272 грн). При этом курс доллара на 25 мая составляет 27,4281 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара вырос после снижения в течение двух дней подряд.