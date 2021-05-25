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Курс евро растет второй день подряд

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Украина, Вторник 25 мая 2021 17:48
Курс евро растет второй день подряд Фото: курс евро вырос на 17 копеек (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 мая 2021 года установил курс евро на уровне 33,66 гривен за евро. Это на 17 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 26 мая установлен на таком уровне: 33,6643 гривен за евро (+0,1732 грн). При этом курс евро на 25 мая составляет 33,4911 гривен за евро.

Курс евро растет второй день подряд

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, курс евро растет второй день подряд.

Курс евро растет второй день подряд

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 13 копеек до 33,68 гривен за евро. Курс в покупке составляет 33,52 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 мая 2021 года установил официальный курс на уровне 27,45 гривен за доллар. Курс на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 26 мая установлен на таком уровне: 27,4553 гривен за 1 доллар (+0,0272 грн). При этом курс доллара на 25 мая составляет 27,4281 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара вырос после снижения в течение двух дней подряд.

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