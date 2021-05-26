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Курс євро зростає третій день поспіль

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Україна, Середа 26 травня 2021 17:55
Курс євро зростає третій день поспіль Фото: курс євро виріс на 1 копійку (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 27 травня 2021 року встановив курс євро на рівні 33,67 гривень за євро. Це на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 27 травня встановлено на такому рівні: 33,6765 гривень за євро (+0,0122 грн). При цьому курс євро на 26 травня становить 33,6643 гривень за євро.

Курс євро зростає третій день поспіль

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, курс євро зростає третій день поспіль.

Курс євро зростає третій день поспіль

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу виріс на 2 копійки до 33,70 гривень за євро. Курс купівлі становить 33,69 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 27 травня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,54 гривень за долар. Курс на 9 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 27 травня встановлено на такому рівні: 27,5461 гривень за 1 долар (+0,0908 грн). При цьому курс долара на 26 травня становить 27,4553 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара зростає другий день поспіль.

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