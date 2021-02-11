Курс евро растет третий день подряд

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 февраля января 2021 года установил официальный курс евро на уровне 33,81 гривен за евро. Это на 15 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем .

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора .

Официальный курс евро на 12 февраля установлен на таком уровне: 33,8111 гривен за евро (+0,1456 грн). При этом курс евро на 11 февраля составляет 33,6655 гривен за евро.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 11 копеек до 33,71 гривен за евро. Курс в покупке составляет 33,68 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 февраля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,83 гривен за доллар. Курс вырос на 7 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 12 февраля установлен на таком уровне: 27,8384 гривен за 1 доллар (+0,0719 грн). При этом курс доллара на 11 февраля составляет: 27,7665 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара растет второй день подряд после снижения в течение семи рабочих дней, когда он опустился до минимума с сентября прошлого года.