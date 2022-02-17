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Курс евро поднялся выше 32 гривен

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Украина, Четверг 17 февраля 2022 17:56
Курс евро поднялся выше 32 гривен Фото: курс евро вырос на 26 копеек (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 февраля 2022 года установил официальный курс евро на уровне 32,19 гривен за евро. Это на 26 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 18 февраля 2022 года установлен на таком уровне: 32,1969 гривен за евро (+0,2649 грн). При этом курс евро на 16 февраля составляет 31,932 гривен за евро.

Курс евро поднялся выше 32 гривен

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, курс евро вырос после снижения накануне.

Курс евро поднялся выше 32 гривен

Скриншот bank.gov.ua

На межбанке курс евро в продаже вырос на 24 копейки до 32,24 гривен за евро. Курс в покупке составляет 32,22 гривен за евро.

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