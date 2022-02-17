Курс доллара на межбанке вырос более чем на 20 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 17 февраля 2022 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 22 копейки до 28,39 гривен за доллар, курс в покупке до 28,37 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 24 копейки до 32,24 гривен за евро.