Курс євро піднявся вище 32 гривень
Фото: курс євро виріс на 26 копійок (pixabay.com)
Національний банк України (НБУ) на 18 лютого 2022 року встановив офіційний курс євро на рівні 32,19 гривень за євро. Це на 26 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс євро на 18 лютого 2022 року встановлений на такому рівні: 32,1969 гривень за євро (+0,2649 грн). При цьому курс євро на 16 лютого становить 31,932 гривень за євро.
Скріншот bank.gov.ua
Таким чином, курс євро виріс після зниження напередодні.
Скріншот bank.gov.ua
На міжбанку курс євро у продажу виріс на 24 копійки до 32,24 гривень за євро. Курс купівлі становить 32,22 гривень за євро.