Курс евро поднялся до максимума с февраля 2018 года

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подорожала до максимума почти за три года

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 декабря 2020 года установил курс евро на уровне 34,21 гривен за евро. Это на 7 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 2 декабря установлен на таком уровне: 34,2157 гривен за евро (+0,0701 грн). При этом курс евро на 1 декабря составляет 34,1456 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, официальный курс евро вырос до максимума почти за три года. Выше курс был 6 февраля 2018 года - 34,51 гривен за доллар.

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 34,21 гривен за евро. Курс в покупке составляет 34,19 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 декабря 2020 года установил официальный курс на уровне 28,55 гривен за доллар. Курс на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 2 декабря установлен на таком уровне: 28,5583 гривен за 1 доллар (+0,0621 грн). При этом курс доллара на 1 декабря составляет: 28,4962 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс растет десятый день подряд. Курс приблизился к максимуму с начала года, который был достигнут 4 ноября - 28,60 гривен за доллар.