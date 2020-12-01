Курс доллара возобновил рост на межбанке

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар торгуется выше уровня 28,50 гривен, евро - выше 34 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 1 декабря 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 28,53 гривен за доллар, курс в покупке до 28,51 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 34,21 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 28,5100 - 28,5300 грн/доллар, евро 34,1948 - 34,2160 грн/евро, российский рубль 0,3765 - 0,3769 грн/рубль.

Отметим, 30 ноября торги по доллару закрылись в диапазоне 28,4950 - 28,5100 грн/доллар, евро 34,1769 - 34,1948 грн/евро, российский рубль 0,3743 - 0,3747 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 декабря 2020 года установил официальный курс на уровне 28,55 гривен за доллар. Курс на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 2 декабря установлен на таком уровне: 28,5583 гривен за 1 доллар (+0,0621 грн). При этом курс доллара на 1 декабря составляет: 28,4962 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс растет десятый день подряд. Курс приблизился к максимуму с начала года, который был достигнут 4 ноября - 28,60 гривен за доллар.