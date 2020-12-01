Курс євро піднявся до максимуму з лютого 2018 року

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подорожчала до максимуму майже за три роки

Національний банк України (НБУ) на 2 грудня 2020 року встановив курс євро на рівні 34,21 гривень за євро. Це на 7 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 2 грудня встановлено на такому рівні: 34,2157 гривень за євро (+0,0701 грн). При цьому курс євро на 1 грудня становить 34,1456 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Таким чином, офіційний курс євро виріс до максимуму майже за три роки. Вище курс був 6 лютого 2018 року - 34,51 гривень за долар.

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу зріс на 2 копійки до 34,21 гривень за євро. Курс купівлі становить 34,19 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 2 грудня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,55 гривень за долар. Курс на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 2 грудня встановлено на такому рівні: 28,5583 гривень за 1 долар (+0,0621 грн). При цьому курс долара на 1 грудня становить: 28,4962 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс зростає десятий день поспіль. Курс наблизився до максимуму з початку року, який був досягнутий 4 листопада - 28,60 гривень за долар.