Курс евро поднялся выше 34 гривен впервые за три года

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подорожала до максимума с февраля 2018 года

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 декабря 2020 года установил курс евро на уровне 34,14 гривен за евро. Это на 19 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 1 декабря установлен на таком уровне: 34,1456 гривен за евро (+0,186 грн). При этом курс евро на 30 ноября составляет 33,9596 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, официальный курс евро вырос до максимума почти за три года. Выше курс был 6 февраля 2018 года - 34,51 гривен за доллар.

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 14 копеек до 34,19 гривен за евро. Курс в покупке составляет 34,05 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 декабря 2020 года установил официальный курс на уровне 28,49 гривен за доллар. Курс на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 1 декабря установлен на таком уровне: 28,4962 гривен за 1 доллар (+0,0281 грн). При этом курс доллара на 30 ноября составляет: 28,4681 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс растет девятый день подряд.