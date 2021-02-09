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Курс евро перешел к росту: НБУ установил курс на 10 февраля

Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 февраля января 2021 года установил официальный курс евро на уровне 33,44 гривен за евро. Это на 18 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

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Официальный курс евро на 10 февраля установлен на таком уровне: 33,4406 гривен за евро (+0,1802 грн). При этом курс евро на 9 февраля составляет 33,2604 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 18 копеек до 33,51 гривен за евро. Курс в покупке составляет 33,49 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 февраля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,64 гривен за доллар. Курс снизился на 2 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 10 февраля установлен на таком уровне: 27,6426 гривен за 1 доллар (-0,0225 грн). При этом курс доллара на 9 февраля составляет: 27,6651 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снижается восьмой день подряд и опустился до минимума с сентября прошлого года. Ниже курс был только 2 сентября 2020 года - 27,60 гривен.

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