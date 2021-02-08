Курс доллара продолжил падение на межбанке и подешевел еще на 10 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 8 февраля 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 9 копеек до 27,65 гривен за доллар, курс в покупке до 27,64 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 33,33 гривен за евро.

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,6400 - 27,6550 грн/доллар, евро 33,3200 - 33,3381 грн/евро, российский рубль 0,3720 - 0,3724 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 февраля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,66 гривен за доллар. Курс снизился на 11 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 9 февраля установлен на таком уровне: 27,6651 гривен за 1 доллар (-0,106 грн). При этом курс доллара на 8 февраля составляет: 27,7711 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снижается седьмой день подряд и опустился до минимума с сентября прошлого года. Ниже курс был только 3 сентября 2020 года - 27,64 гривен.