Евро стремительно дешевеет: НБУ установил курс на 8 февраля

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Единая европейская валюта подешевела еще на 17 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 февраля января 2021 года установил официальный курс евро на уровне 33,28 гривен за евро. Это на 17 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 8 февраля установлен на таком уровне: 33,2823 гривен за евро (-0,1686 грн). При этом курс евро на 5 февраля составляет 33,4509 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 33,34 гривен за евро. Курс в покупке составляет 33,31 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 февраля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,77 гривен за доллар. Курс снизился на 11 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 8 февраля установлен на таком уровне: 27,7711 гривен за 1 доллар (-0,1174 грн). При этом курс доллара на 5 февраля составляет: 27,8885 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снижается шестой день подряд и опустился до минимума с начала года. Ниже курс был только 17 декабря 2020 года - 27,73 гривен.