Курс євро перейшов до зростання: НБУ встановив курс на 10 лютого

Національний банк України (НБУ) 10 лютого січня 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 33,44 гривень за євро. Це на 18 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем .

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Офіційний курс євро на 10 лютого встановлено на такому рівні: 33,4406 гривень за євро (+0,1802 грн). При цьому курс євро на 9 лютого становить 33,2604 гривень за євро.

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу зріс на 18 копійок до 33,51 гривень за євро. Курс купівлі становить 33,49 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) 10 лютого 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,64 гривень за долар. Курс знизився на 2 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 10 лютого встановлено на такому рівні: 27,6426 гривень за 1 долар (-0,0225 грн). При цьому курс долара на 9 лютого становить: 27,6651 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знижується восьмий день поспіль і опустився до мінімуму з вересня минулого року. Нижче курс був тільки 2 вересня 2020 року - 27,60 гривень.