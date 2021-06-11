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Курс євро падає третій день поспіль і закріпився нижче 33 гривень

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Київ, П'ятниця 11 червня 2021 18:40
Курс євро падає третій день поспіль і закріпився нижче 33 гривень Фото: курс євро прискорив падіння (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс євро на 14 червня 2021 року на позначці 32,79 гривень за євро. Це на 19 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 14 червня встановлено на такому рівні: 32,7905 гривень за євро (- 0,1985 гривень). При цьому курс євро на 11 червня становив 32,989 гривень за євро.

Курс євро падає третій день поспіль і закріпився нижче 33 гривень

Таким чином, курс євро відкотився на мінімальні значення за два місяці.

Курс євро падає третій день поспіль і закріпився нижче 33 гривень

Міжбанк

Сьогодні міжбанківський валютний ринок відкрився курсом євро по 33,01 гривні, але протягом дня прискорив падіння. У підсумку на закритті міжбанку він становив вже 32,79 гривень. Сьогоднішня ситуація була так само характерна і для американського долара, який втратив шість копійок.

Курс долара

НБУ на 14 червня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,04 гривень за долар. Вдруге за тиждень американська валюта впала до мінімальних за 11 місяців відміток.

Офіційний курс гривні до долара на 14 червня встановлено на такому рівні: 27,0404 гривень за 1 долар (- 0,0664 грн). При цьому курс долара на 11 червня становив: 27,1068 гривень за 1 долар.

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