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Нацбанк существенно понизил курс евро

Новости » Финансы    29.07.2019 - 18:14
Нацбанк существенно понизил курс евро
Фото: курс евро существенно снизился (Pіxabay)

Единая европейская валюта подешевела на 25 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 июля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил официальный курс евро на 25 копеек - до 28,07 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Таким образом, официальный курс евро на 29 июля установлен на таком уровне: 2807,8346 гривны за 100 евро (-25,6423 грн).

При этом курс евро на 29 июля составлял 2833,4769 гривны за 100 евро.

Нацбанк существенно понизил курс евро

 

Отметим, Национальный банк Украины на 30 июля также опустил официальный курс доллара. В частности, американская валюта подешевела еще на 18 копеек - до 25,25 гривен за доллар. Таким образом, курс доллара по отношению к гривне достиг очередного минимума в 2019 году.

Напомним, в комментарии РБК-Украина старший аналитик Альпари Вадим Иосуб заявил, что доллар на межбанке будет торговаться на отметке 25,0-25,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,9/25,2 грн. Он также подчеркнул, что за минувшую неделю доллар заметно снизился к гривне на всех сегментах валютного рынка на 1,3-2,1%. При этом, по его мнению, потенциал укрепления гривны еще не исчерпан.

Курс доллара на межбанке резко упал
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