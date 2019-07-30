Курс доллара на межбанке вплотную подошел к новой отметке

Фото: курс доллара продолжил снижение на межбанке (пресс-служба НБУ)

Евро на межбанке опустился ниже 28 гривен

Курс доллара на межбанковском валютном рынке в продаже 30 июля 2019 года снизился на 19 копеек - до 25,05 гривен за доллар, курс в покупке - до 25,02 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 20 копеек - до 27,88 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 25,0200 - 25,0500 грн/доллар, евро 27,8872 - 27,9207 грн/евро, российский рубль 0,3947 - 0,3953 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 25,0200 25,0500

EUR/UAH 27,8872 27,9207

RUB/UAH 0,3947 0,3953

Отметим, сегодня на межбанке валютные торги открылись в диапазоне 25,1000 - 25,1400 грн/доллар, евро 27,9664 - 28,0084 грн/евро, российский рубль 0,3959 - 0,3969 грн/рубль. Таким образом, гривна продолжила укрепляться по отношению к иностранным валютам.

Напомним, Национальный банк Украины на 31 июля 2019 года установил официальный курс доллара на уровне 25,08 гривен. В последний раз официальный доллар торговался на этой отметке 18 августа 2016 года