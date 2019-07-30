Курс євро опустився нижче 28 гривень уперше з січня 2017

Фото: курс євро впав нижче 28 гривень (Pіxabay)

Курс євро на 31 липня знижено до 27,98 гривень

Національний банк України (НБУ) на 31 липня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив офіційний курс євро на 9 копійок - до 27,98 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Таким чином, офіційний курс євро на 31 липня встановлено на такому рівні: 2798,0385 гривні за 100 євро (-9,7961 грн). В останній раз офіційний курс євро був нижче 28 гривень на початку січня 2017 року.

При цьому курс євро на 30 липня становив 2807,8346 гривні за 100 євро.

Відзначимо, сьогодні на міжбанку курс долара знизився до 25,05 гривень за долар, курс євро в продажу - до 27,88 гривень за євро.

Нагадаємо, протягом цього тижня очікується подальше зниження курсу долара до гривні. Як розповів старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб в коментарі РБК-Україна, американська валюта на міжбанку буде торгуватися на відмітках 25,0-25,1 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 24,9-25,2 грн.

За його словами, долар до гривні стійко знижується з початку 2019 року і вже опустився до рівнів початку вересня 2016 року. Однак Національний банк України вже на 31 липня знизив офіційний курс до позначок середини серпня 2016.