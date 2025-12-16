Курс євро оновив історичний максимум і досяг 49,67 гривень

15 грудня офіційний курс євро становив 49,6549 гривень.

bank.gov.ua

Офіційний курс долара на 17 грудня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,1848 гривень за 1 долар (-0,06 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку курс євро в результаті торгів на 15 грудня знизився на 5-6 копійок порівняно з 12 грудня - до 49,49-49,51 гривень (купівля-продаж). Станом на 12:53 16 грудня курси становлять 49,64-49,64 гривень.

Курси долара на міжбанку 15 грудня становили 42,06-42,10 гривень, що на 11-13 копійок нижче за 12 грудня.

udinform.com

На готівковому ринку середній курс продажу євро становить 49,94 гривень, що на 2 копійки більше за значення попереднього дня. Курс продажу долара впав на 3 копійки - до 42,45 гривень. Курс купівлі євро 16 грудня збільшився порівняно з 15 грудня на 2 копійки - до 49,3 гривень, курс купівлі долара зріс на таку саму величину і становив 41,92 гривень.