Курс євро оновив трирічний максимум

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта наблизилася до рівня 35 гривень за євро

Національний банк України (НБУ) на 5 січня 2021 року встановив курс євро на рівні 34,93 гривень за євро. Це на 20 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 30 грудня встановлено на такому рівні: 34,9389 гривень за євро (+0,1993 грн). При цьому курс євро на 4 січня становить 34,7396 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Таким чином, курс євро виріс до максимуму майже за три роки. Вище курс був тільки 30 січня 2018 року - 34,96 грн за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу зріс на 15 копійок до 34,96 грн за євро. Курс купівлі становить 34,94 гривень за євро.

Нагадаємо, офіційний курс євро до гривні, який щодня встановлює НБУ, протягом 2020 року зріс на 31,5% (з 26,422 гривень за євро на 31 грудня 2019 року).