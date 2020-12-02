Курс евро обновил трехлетний максимум

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 декабря 2020 года установил курс евро на уровне 34,31 гривен за евро. Это на 10 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 2 декабря установлен на таком уровне: 34,316 гривен за евро (+0,1003 грн). При этом курс евро на 1 декабря составляет 34,2157 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, официальный курс евро вырос до максимума почти за три года. Выше курс был 6 февраля 2018 года - 34,51 гривен за доллар.

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке Курс евро в продаже не изменился - 34,21 гривен за евро. Курс в покупке составляет 34,18 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 декабря 2020 года установил официальный курс на уровне 28,43 гривен за доллар. Курс на 12 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 3 декабря установлен на таком уровне: 28,4367 гривен за 1 доллар (-0,1216 грн). При этом курс доллара на 2 декабря составляет: 28,5583 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс снизился после непрерывного роста с середины ноября.