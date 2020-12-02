Курс доллара приблизился к максимуму с начала года

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подорожал еще на 6 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 декабря 2020 года установил официальный курс на уровне 28,55 гривен за доллар. Курс на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 2 декабря установлен на таком уровне: 28,5583 гривен за 1 доллар (+0,0621 грн). При этом курс доллара на 1 декабря составляет: 28,4962 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс растет десятый день подряд. Курс приблизился к максимуму с начала года, который был достигнут 4 ноября - 28,60 гривен за доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 1 декабря 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 28,52 гривен за доллар, курс в покупке до 28,50 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 34,14 гривен за евро.

Прогноз

В течение недели ожидается умеренный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,5/28,7 грн.