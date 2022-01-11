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Курс евро поднялся до максимума с сентября прошлого года

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Украина, Вторник 11 января 2022 17:52
Курс евро поднялся до максимума с сентября прошлого года Фото: курс евро вырос на 6 копеек (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 января 2021 года установил курс евро на уровне 31,17 гривен за евро. Это на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 12 января установлен на таком уровне: 31,1722 гривен за евро (+0,0562 грн). При этом курс евро на 11 января составляет 31,116 гривен за евро.

Курс евро поднялся до максимума с сентября прошлого года

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, курс евро поднялся до максимума с конца сентября 2021 года. Выше курс был только 28 сентября - 31,1764 гривен за евро.

Курс евро поднялся до максимума с сентября прошлого года

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 20 копеек до 31,29 гривен за евро. Курс в покупке составляет 31,27 гривен за евро.

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