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Курс доллара ускорил рост на межбанке

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Украина, Вторник 11 января 2022 17:04
Курс доллара ускорил рост на межбанке Фото: курс доллара вырос на 10 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке в продаже 11 января 2022 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 10 копеек до 27,63 гривен за доллар, курс в покупке до 27,61 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 20 копеек до 31,29 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,6100 - 27,6300 грн/доллар, евро 31,2710 - 31,2909 грн/евро, российский рубль 0,3684 - 0,3688 грн/рубль.

Курс доллара ускорил рост на межбанке

Напомним, торги по доллару на межбанке 10 января закрылись в диапазоне: доллар 27,5200 - 27,5300 грн/доллар, евро 31,0725 - 31,0923 грн/евро, российский рубль 0,3656 - 0,3660 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс доллара вырос до максимума с конца мая 2021 года. Национальный банк Украины (НБУ) на 12 января 2022 года установил официальный курс на уровне 27,50 гривен за доллар. Курс вырос на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.

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