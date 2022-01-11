Курс доллара ускорил рост на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 11 января 2022 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 10 копеек до 27,63 гривен за доллар, курс в покупке до 27,61 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 20 копеек до 31,29 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,6100 - 27,6300 грн/доллар, евро 31,2710 - 31,2909 грн/евро, российский рубль 0,3684 - 0,3688 грн/рубль. Напомним, торги по доллару на межбанке 10 января закрылись в диапазоне: доллар 27,5200 - 27,5300 грн/доллар, евро 31,0725 - 31,0923 грн/евро, российский рубль 0,3656 - 0,3660 грн/рубль.