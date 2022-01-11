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Курс євро піднявся до максимуму з вересня минулого року

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Україна, Вівторок 11 січня 2022 17:52
Курс євро піднявся до максимуму з вересня минулого року Фото: курс євро виріс на 6 копійок (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 12 січня 2021 року встановив курс євро на рівні 31,17 гривень за євро. Це на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 12 січня встановлено на такому рівні: 31,1722 гривень за євро (+0,0562 грн). При цьому курс євро на 11 січня становить 31,116 гривень за євро.

Курс євро піднявся до максимуму з вересня минулого року

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, курс євро піднявся до максимуму з кінця вересня 2021 року. Вище курс був тільки 28 вересня - 31,1764 гривень за євро.

Курс євро піднявся до максимуму з вересня минулого року

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу виріс на 20 копійок до 31,29 гривень за євро. Курс купівлі становить 31,27 гривень за євро.

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