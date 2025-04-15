Курс євро б’є рекорди: що буде з доларом і як не втратити заощадження

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Що змусило НБУ підняти курс євро до рекордного значення?

Як політика Трампа впливає на курси валют?

Чи варто негайно продавати долари і купувати євро?

Як правильно зберігати заощадження на довгострокову перспективу?

Чому зростає курс євро

На 15 квітня Національний банк встановив рекордний курс – 47,03 гривні за євро. Це значення перевищило попередню високу вартість цієї валюти (46,2 гривні за євро), яка мала місце у вересні минулого року. В комерційних банках курс також зріс, наприклад, Приватбанк 15 квітня продає євро за курсом 47,39 гривень, Ощадбанк - 47,35 гривень та Monobank - 47,35 гривень.

НБУ пішов на такий крок, оскільки курс гривні є прив’язаним до долара, відповідно, курс всіх інших валют до гривні визначається на основі їх курсу до долара. Якщо якась іноземна валюта стає значно дорожчою по відношенню до долара, автоматично вона дорожчає відносно гривні.

"НБУ підняв курс євро до гривні, бо долар втратив по відношенню до євро", - сказав в коментарі РБК-Україна виконавчий директор Центру соціально-економічних досліджень CASE-Ukraine Дмитро Боярчук.

Експерт навів дані офіційного курсу Європейського центрального банку, згідно якого 14 березня один євро коштував 1,089 долара, а за місяць європейська валюта зросла на 4,5% - до 1,138 долари. Зміцнення євро до долара відбувається на фоні політичної турбулентності, яку створює політика президента США Дональда Трампа.

"Трамп привніс значну невизначеність у політичну та економічну ситуацію в США, і це відобразилося на валютному ринку. Відбувається глобальне перетікання капіталу, перегляд ролі США як "тихої гавані". Це, безперечно, впливає на валютні курси", - пояснив РБК-Україна заступник директора з торгівлі цінними паперами інвестиційної компанії Dragon Capital Сергій Фурса.

За його словами, капітал перетікає зі США до країн Європи, як більш надійної та прогнозованої юрисдикції для ведення бізнесу. "Це не тимчасове явище. Євро зміцнюється у довгостроковій перспективі, оскільки політика Трампа створює постійну невизначеність", - наголосив Сергій Фурса.

Незважаючи на укріплення ролі євро, на думку Дмитра Боярчука, долар ще довго буде займати домінуючу позицію. "Цей процес (зміни домінуючої валюти - ред.) не буде миттєвим, хоча виглядає невідворотним", - додав директор CASE-Ukraine.

Що робити із доларовими заощадженнями

Традиційно більшість українців обирають долар в якості іноземної валюти для своїх заощаджень. У світлі значного зростання євро і зниження курсу долара експерти не радять робити різких кроків. Якщо і варто переходити на євро, як на основну валюту для зберігання заощаджень, то це слід робити на довгострокову перспективу.

"В цьому є сенс, бо ми ближчі до ЄС і наша торгівля здебільшого здійснюється з країнами Єврозони. Але я б не радив українцям бігти міняти свої заощадження і купувати євро, бо на фоні волатильних новин, курс ще багато разів буде рухатися в ту чи іншу сторону", - висловив свою думку Дмитро Боярчук.

Експерт додав, що поступовий перехід на євро виправданий тим, що долар неодмінно буде втрачати свої позиції на фоні сьогоднішньої політики США, коли вони втрачають глобальне домінування.

Фото: Долар втрачає в ціні через зростання невизначеності щодо політики США (Getty Images)

Обирати євро для майбутніх заощаджень також пропонує Сергій Фурса, але звертає увагу на необхідність диверсифікації та інвестування готівки у певні інструменти.

"Якщо це гривня, то краще вкладатися в облігації внутрішньої державної позики, щоб отримувати дохід. Якщо іноземна валюта – то євро, але не варто тримати її під подушкою, адже інфляція діє і там (в країнах Єврозони – ред.). Інвестиції у державні облігації у євро - це варіант", - прокоментував представник Dragon Capital.

Універсальна стратегія збереження заощаджень

Диверсифікація інвестицій особливо важлива в умовах постійної невизначеності та коливань на валютних ринках. Пересічному громадянину, який не має вдосталь часу для відслідковування тенденцій на валютному ринку, варто дотримуватися простої та універсальної стратегії – тримати збереження в рівній мірі у основних валютах.

"Коли така велика фінансова нестабільність, найкраще мати диверсифіковані заощадження. У вас тоді має бути 33% у гривні, 33% – у доларі і 33% – у євро. Це абсолютно ідеальний варіант заощадження. Використовуючи таку стратегію, ви точно не втратите, щоб не сталося", - сказав у коментарі РБК-Україна економіст, професор університету "Львівська політехніка" Олексій Другов.

За його словами, такий підхід є універсальним, його варто дотримуватися, незалежно від того, що відбувається на валютному ринку.

Політика Трампа створює проблеми не лише у військово-політичній площині, але й зумовлює значну невизначеність на валютному ринку. Оскільки нинішня адміністрація Білого дому схильна до різких кроків, очевидно, що курс долара в майбутньому буде ще не раз різко змінюватися. За таких обставин, українцям варто частину заощаджень тримати у більш прогнозованій валюті – євро, проте залишати свій портфель вкладень диверсифікованим.