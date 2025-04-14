Долар пішов униз: свіжий курс в обмінниках

Курс долара в обмінних пунктах України перейшов до зниження. Єдина європейська валюта коштує дорожче 47 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 14 квітня середній курс продажу долара в Україні впав на 5 копійок до 41,55 гривень, курс євро зріс на 40 копійок до 47,10 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 40,15 гривень, євро по 46,00 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,39-41,42 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 4 копійки порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта оновила історичний максимум.

Офіційний курс на 14 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,3879 гривень за 1 долар (-0,0152 грн).

Офіційний курс євро становитиме 46,9153 гривень за 1 євро (+1,0738 грн). Попередній максимум було встановлено 20 вересня 2024 року - 46,2393 гривень за євро.

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку, перед Великоднем, який святкують 20 квітня, на валютний ринок в Україні впливатимуть сезонні фактори. Але курс залишиться під контролем НБУ.

"Тобто цілком можливо, що валютний ринок і надалі перебуватиме в досить стабільних умовах, які мало чим відрізнятимуться від березня", - додав він.