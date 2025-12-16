Курс євро б'є рекорди: чи стане 50 гривень новим максимумом до кінця року

Офіційний курс євро сягнув рекордно високого значення (49,65 гривень), оскільки європейська валюта дорожчає щодо долара на міжнародному ринку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар директора з продажів "Банку Авангард" Юрія Крохмаля.
"Зростання (курсу НБУ - ред.) відбувається за рахунок того, що євро продовжує дорожчати щодо долара на міжнародному ринку", - сказав він.
Топ-менеджер банку додав, що така динаміка євро є наслідком очікувань зниження процентних ставок Федеральною резервною системою США наступного року.
"Така перспектива продовжує тиснути на долар, послаблюючи його позиції щодо основних світових валют", - вважає Юрій Крохмаль.
Офіційний курс Європейського центрального банку за період з 1 січня по 16 грудня цього року зріс на 15% - до 1,18 доларів.
У другій половині грудня офіційний курс гривні до євро перебуватиме в межах 48,50-50,50 гривень. Курс долара, прогнозує Юрій Крохмаль, буде в діапазоні 41,80-42,80 гривень.
Нагадаємо, що НБУ підняв курс євро з 1 по 16 грудня на 76 копійок - до 49,65 гривень, що є рекордним значенням.
Курс євро в обмінниках також продемонстрував зростаючу динаміку. На початку місяця середній курс купівлі становив 48,82 гривень, а курс продажу - 49,47 гривень. 16 грудня ці значення зросли до 49,27 гривень і 49,91 гривень відповідно. Варто зазначити, що різниця між курсами купівлі та продажу в середньому за звітний період становила 62 копійки.