Курс на вторую линию. Как россиян выдавливают из Работино и ускорится ли наступление ВСУ

Украинские войска, похоже, близки к очередному локальному успеху. На этот раз речь идет о селе Работино в Запорожской области, деоккупация которого должна открыть дорогу на Токмак и Мелитополь.

О ситуации в Работино, его тактическом значении и о том, как будет развиваться контрнаступления после его освобождения, - в материале РБК-Украина.

Арена большого сражения за юг

Работино стало ареной крупнейшего сражения летней контрнаступательной кампании. Это село с довоенным населением в менее 500 человек относится к Токмацкой городской общине Пологовского района Запорожской области.

Находится в 80 километрах на юго-восток от Запорожья, в 20 километрах от административного центра общины в оккупированном Токмаке и в 30 километрах от районного центра в оккупированных Пологах. Через населенный пункт проходит дорога территориального значения Т0408, в самом селе берет начало река Балка Орехова.

Фото: село Работино находится на юго-восток от Запорожья (deepstatemap.live)

Под российской оккупацией - с марта 2022 года. Силы обороны Украины штурмуют это направление с июня 2023-го. По некоторым данным, передовые подразделения могли зайти в село еще в первой декаде августа.

Согласно сервису DeepState, в сторону Работино за два с небольшим месяца удалось освободить более 40 квадратных километров территории. Сейчас украинские войска пытаются вбить клин в оборону противника между ним и селом Вербовое.

По некоторым данным, российскую оборону здесь продавили почти на 7 километров. Кровопролитные бои продолжаются, но судя по всему, Украина близка к очередному локальному успеху.

Север Работино под контролем, центр - в серой зоне

О продвижении на этом участке фронта украинское командование говорит уже несколько недель.

"Наши войска продолжают наступательные действия на Мелитопольском направлении в районе населенного пункта Работино. Там продолжаются действия по уничтожению врага. Также там есть продвижение на сотни метров", - говорил две недели назад замкомандующего Оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Сергей Кузьмин.

По данным Генерального штаба, сейчас россияне пытаются отбить утраченные позиции, в том числе нанося авиационные удары. Согласно официальным сводкам, все попытки удается свести на нет, а наступающие наносят врагу болезненные потери. Например, на прошлой неделе из переносного зенитно-ракетного комплекса сбили вертолет Ка-52 "Аллигатор".

Официально детали того, что происходит в Работино, не раскрываются. Сегодня замминистра обороны Анна Маляр ограничилась словами о "плановой боевой работе" и успехе на юго-восток от Работино и южнее Малой Токмачки.

Аналитики DeepState отмечают продвижение на восточном фланге. Они полагают, что бои идут уже в самом населенном пункте, россияне из-за потери инициативы пытаются обустроить оборону в южной части села, а также, возможно, в ближайшее время отступят из него.

Отметим, кадры с украинскими бойцами на въезде в село гуляют по сети еще с позапрошлой недели.

Эксперты американского Института изучения войны (ISW) на основе геолокационных кадров уверены, что украинские войска закрепились в северной части Работино, несмотря на заявления российской стороны об обратном. Они также обратили внимания на сообщения так называемых "военкоров" о якобы временном выходе из села.

Один из пропагандистских Telegram-каналов WarGonzo заявляет об атаках ВСУ при поддержке артиллерии между селами Работино и Вербовое. И констатирует, что украинские войска якобы частично заняли передовые линии обороны России. Также говорится о том, что расширение линии наступления становится проблемой для оккупационных сил, но пока якобы "некритичной".

Военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отмечает, что бои в северных локациях Работино идут давно, а примерно с конца прошлой недели центральная часть перешла в серую зону.

"Я думаю, что в ближайшее время мы получим больше официальной информации. Главное то, что так или иначе село будет освобождено. И когда это произойдет, надо понимать, что изменится общий расклад на данном участке фронта, потому что Работино является главным препятствием на пути ко второй линии обороны россиян", - рассказал он в комментарии РБК-Украина.

Он также подчеркнул, что помимо того, что Силам обороны удалось вклиниться на участке между Работино и Вербовым, на прошлой неделе более интенсивно начали вбивать клин и на правом фланге между Работино и селом Копани.

Фланговая операция после разведки боем

Отметим, наступление на Работино в июне 2023 года началось с неприятного эпизода. В одной из первых атак еще на подступах к селу было потеряно несколько единиц западной военной техники.

Как отмечали аналитики DeepState, 7 июня противнику удалось выявить колонну на ранней стадии и разбить ее артиллерийскими ударами. Российская сторона публиковала кадры, подтверждающие поражение нескольких танков Leopard 2 и бронемашин Bradley.

Фото: последствия неудачного наступления ВСУ в районе Работино в июне 2023 года (t.me/milchronicles)

По мнению Александра Коваленко защищенную бронетехнику в июне бросили в разведку боем, и ей удалось вскрыть не только полосу обеспечения россиян, но и вторую линию обороны РФ с закрытыми позициями артиллерии.

"Кстати, тогда мы увидели рекордное число уничтоженной российской артиллерии. Они выдали себя тем, что начали массово использовать ствольную и реактивную артиллерию. Следовательно, потери в западной технике были прогнозируемыми как для разведки боем", - уверен эксперт.

После этого план наступления изменился. Теперь Силы обороны бьют на восток и запад от Работино. И такая осторожная тактика применяется не только здесь. Например, на стыке Запорожской и Донецкой областей наши войска также продвигаются вдоль реки Мокрые Ялы южнее Урожайного в направлении Старомлиновки, расширяя плацдармы на левом и правом берегах.

Военный эксперт Владислав Селезнев отмечает полуокружение Работино.

"Наши подразделения действуют так, потому что идти в лоб - это риск. Медленное продвижение обусловлено невероятной плотностью минирования. Министр обороны (Алексей Резников, - ред.) на днях говорил о до 5 мин на квадратный метр", - добавил он в беседе с изданием.

Отметим, на прошлой неделе Forbes писал о том, что к наступлению в окрестностях Работино присоединилась 82-я десантно-штурмовая бригада, укомплектованная бронемашинами Marder и Stryker, а также танками Challenger 2. И якобы плохая новость в том, что без значительного прогресса контрнаступление на юг может потерять импульс. Поскольку когда придет время ротации, для этой бригадя якобы нет равнозначной замены.

Сегодня публикацию Forbes резко раскритиковали в Министерстве обороны. По словам замминистра Анны Маляр, цена новостей о перемещении 82-й бригады - 5 авиаударов по ее позициям за сутки.

Дорога на Токмак через вторую линию обороны РФ

Важность населенного пункта Работино объясняет Владислав Селезнев. По его словам, это один из ключевых укрепрайонов России на отрезке между подконтрольным Ореховым и оккупированным Токмаком. Который оккупанты превратили в крепость на пути к еще одному важному узлу - Мелитополю.

"Есть так называемый треугольник, миссия которого - закрыть подходы и сухопутный коридор в Крым. Это треугольник между городами Васильевка, Токмак и Мелитополь. И когда украинская армия прорвется на Токмак, вся защитная сеть россиян может серьезно нарушиться. Но очевидно, что вряд ли этот процесс будет быстрым, поскольку враг усиливает оборону", - отметил он в беседе с изданием.

Фото: треугольник Васильевка-Токмак-Мелитополь закрывает сухопутный коридор РФ на юге Украины (deepstatemap.live)

На прошлой неделе CBS News сообщало о прогрессе в наступлении на Токмак. По словам неназванного американского чиновника, ВСУ преодолели минное поле к северу от города и приступили к штурму первой линии обороны. CBS не указывает, на каком расстоянии от Токмака находится эта линия, но, вероятно, речь идет о Работино.

Быстрому продвижению здесь мешают три линии обороны. Первая состоит из минных полей глубиной в несколько километров, на второй сосредоточена артиллерия, техника и личный состав, а на третьей - тыловые позиции для накопления ресурсов.

Но чтобы выйти на Токмак, нужно будет пройти Новопрокоповку, Ильченково, Сладкую Балку и Червоногорку. Эксперт Александр Коваленко говорит, что это вторая линия обороны и там, действительно, меньше минных полей.

"На второй линии стоит бронетехника и артиллерия, поэтому проблема будет не столько в минных полях, столько в боестолкновениях с мотострелковыми подразделениями и механизированной компонентой", - подчеркнул он.

Аналитики ISW полагают, что прорыв в районе Работино позволит вести наступательные вне наиболее заминированной местности, что в теории может ускорить наступление ВСУ. В том числе за счет того, что за селом начинаются возвышенности до самого Токмака.

Владислав Селезнев смотрит на ситуацию менее оптимистично.

"Прямо сейчас враг продолжает минировать рубежи южнее Работино, пытаясь остановить наше наступление. А что касается господствующих высот, то это логика поддержки наступающих подразделений. Нужно их занять, чтобы видеть, что делает враг, и в более удобных условиях вести боевые действия. Думаю, на это и будут ориентироваться наши силы - в первую очередь на занятии высот и системном разрушении потенциала путинской армии", - рассказал он в комментарии РБК-Украина.

По данным ISW, желание России удержать Работино вынудило перебросить части 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизии из Херсонской области и некоторые формирования из зоны между Донецкой и Запорожской областями. При этом из-за нехватки резервов оголяются другие участки, что в целом ослабляет оборону и может открыть перед Украиной новые возможности.

Селезнев отмечает, что южный сухопутный коридор в Крым прикрывает сборная солянка из 105 тысяч российских военных, которые хотя бы за счет массы попытаются остановить Силы обороны.

"Поможет ли это врагу? Сомневаюсь. А что касается переброски подразделений, то ее должны оценивать наши разведывательные структуры. Ключевая же проблема, с которой сталкивается враг, - он не знает, где именно и в какой промежуток времени будет атаковать украинская армия. На южном направлении таких участков по меньшей мере четыре - район Васильевки, Работино, Урожайного и Угледара (два последних в Донецкой области, - ред.). Время от времени на всех этих участках оживляются боестолкновения, и противник обязан будет реагировать", - добавил эксперт.