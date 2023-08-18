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Прорив оборони окупантів у районі Роботино має велике тактичне значення, - ISW

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П'ятниця 18 серпня 2023 04:59
Прорив оборони окупантів у районі Роботино має велике тактичне значення, - ISW Фото: прорив оборони окупантів у районі Роботино має велике тактичне значення (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Контрнаступ українських військ поблизу Роботино та Урожайного на південному напрямку, ймовірно, має велике тактичне значення через структуру російських оборонних рубежів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

На думку експертів, триешелонована лінія російської оборони на півдні України складається з першої лінії мінних полів завглибшки кілька кілометрів, другої лінії із зосередженням артилерії, техніки та особового складу, а також третьої лінії тилових позицій, яка призначена для накопичення та збереження ресурсів.

Передбачається, що прорив лінії оборони в кількох населених пунктах може дозволити ЗСУ розпочати операції в районах за найгустішими мінними полями. Якщо райони навколо другої російської лінії оборони будуть не так сильно заміновані, то це, ймовірно, сприятиме стрімчому наступу України.

Ключові висновки ISW:

  • Російські війська доклали значних зусиль і ресурсів для утримання таких населених пунктів, як Роботино та Урожайне, тому нещодавні успіхи ЗСУ, ймовірно, відображають ширшу деградацію російських сил, що обороняються.
  • Зусилля Росії щодо нарощування виробництва іранських безпілотників Shahed-136/-131 вказують на те, що РФ націлена на розвиток планів нанесення великих ударів по Україні.
  • Російські звіти про стан мосту через Чонгар в окупованій Херсонській області вказують, що українські удари на 11 днів порушили основну російську наземну лінію зв'язку з Кримом.
  • Російські війська 17 серпня вели наступальні дії на рубежі Куп'янськ - Сватове - Кремінна та в районі Бахмута.
  • Українські війська продовжували контрнаступальні дії як мінімум на трьох ділянках фронту і просувалися в районі Бахмута та Запорізької області.

Нагадаємо, що ЗСУ 16 серпня звільнили селище Урожайне, яке знаходиться недалеко від Старомайорського Донецької області. Як зазначила тоді ж заступник міністра оборони України Ганна Маляр, наступальні дії продовжуються.

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