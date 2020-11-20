Курс доллара значительно вырос к концу недели

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 ноября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,35 гривен за доллар. Курс на 10 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 23 ноября установлен на таком уровне: 28,3553 гривен за 1 доллар (+0,0981 грн). При этом курс доллара на 20 ноября составляет 28,2572 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс растет третий день подряд после трех дней снижения.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 20 ноября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 28,36 гривен за доллар, курс в покупке до 28,34 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 12 копеек до 33,66 гривен за евро.

Прогноз

Руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 28,99 грн/доллар. Настроения за последний квартал еще ухудшились.