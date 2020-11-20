Курс доллара продолжил рост на межбанке

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар поднялся до уровня 28,35 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 20 ноября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 28,36 гривен за доллар, курс в покупке до 28,34 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 12 копеек до 33,66 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 28,3450 - 28,3600 грн/доллар, евро 33,6455 - 33,6633 грн/евро, российский рубль 0,3723 - 0,3726 грн/рубль.

Отметим, 19 ноября торги по доллару закрылись в диапазоне 28,330 - 28,3500 грн/доллар, евро 33,5259 - 33,5437 грн/евро, российский рубль 0,3710 - 0,3713 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 ноября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,25 гривен за доллар. Курс на 12 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 20 ноября установлен на таком уровне: 28,2572 гривен за 1 доллар (+0,1272 грн). При этом курс доллара на 19 ноября составляет 28,1300 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс растет второй день подряд после трех дней снижения.

Прогноз

Отметим, руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 28,99 грн/доллар. Настроения за последний квартал еще ухудшились.