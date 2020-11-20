Курс долара значно виріс до кінця тижня

Національний банк України (НБУ) на 23 листопада 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,35 гривень за долар. Курс на 10 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 23 листопада встановлено на такому рівні: 28,3553 гривень за 1 долар (+0,0981 грн). При цьому курс долара на 20 листопада становить 28,2572 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс зростає третій день поспіль після трьох днів зниження.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 20 листопада 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 28,36 гривень за долар, курс купівлі до 28,34 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 12 копійок до 33,66 гривень за євро.

Прогноз

Керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 28,99 грн/долар. Настрої за останній квартал ще погіршилися.