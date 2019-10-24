Курс доллара замедлил рост на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 24 октября 2019 года вырос на 13 копеек до 25,15 гривен за доллар, курс в покупке до 25,11 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 12 копеек до 27,94 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 25,1100 - 25,1500 грн/доллар, евро 27,9128 - 27,9491 грн/евро, российский рубль 0,3920 - 0,3926 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 25,1100 25,1500 EUR/UAH 27,9128 27,9491 RUB/UAH 0,3920 0,3926

Напомним, 23 октября 2019 года торги по доллару на межбанке торги по доллару закрылись в диапазоне 24,9900 - 25,0200 грн/доллар, евро 27,7988 - 27,8247 грн/евро, российский рубль 0,3906 - 0,3912 грн/рубль

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 октября 2019 года установил официальный курс на уровне 25,11 гривен за доллар, что на 22 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 25 октября установлен на таком уровне: 2511,4112 гривен за 100 долларов (+22,1583 гривен).

В то же время в обменных пунктах Украины 24 октября курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 16 копеек до 25,14 гривен за доллар, курс евро вырос на 22 копейки до 28,01 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,88 (24,75 - 23 октября), продажи - 25,14 (24,98 - 23 октября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,57 (27,39 - 23 октября), продажи - 28,01 (27,79 - 23 октября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,56 (3,53 - 23 октября), продажи 3,93 (3,93 - 23 октября) грн за 10 рублей.