Курс доллара ускорил рост

Доллар поднялся уровня 25 грн/доллар

В обменных пунктах Украины сегодня, 24 октября 2019 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 16 копеек до 25,14 гривен за доллар, курс евро вырос на 22 копейки до 28,01 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,88 (24,75 - 23 октября), продажи - 25,14 (24,98 - 23 октября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,57 (27,39 - 23 октября), продажи - 28,01 (27,79 - 23 октября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,56 (3,53 - 23 октября), продажи 3,93 (3,93 - 23 октября) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 24,95-25,20 грн/доллар, повысив его по сравнению с предыдущим днем.

Межбанк

Напомним, 24 октября межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 4 копейки до 25,06 гривен за доллар, курс в покупке до 25,02 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 14 копеек до 27,9669 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 24 октября справочный курс на уровне 25,13 грн/доллар, повысив его по сравнению с 23 октября (24,87). Таким образом, официальный курс следующий день будет установлен примерно на этом же уровне.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров Украины ожидает, что средний курс гривны к доллару в 2020 году составит 27 грн/доллар. Согласно обновленному макропрогнозу, в 2021 году курс составит 27,0 грн/доллар, в 2022 году - в 27,5 грн/доллар.

Отметим, аналитики ожидают в течение этой недели дальнейший рост курса доллара к гривне. Согласно прогнозу, доллар на межбанковском валютном рынке может торговаться через неделю около 25,4 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 25,2/25,5 грн.