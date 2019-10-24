Курс долара уповільнив зростання на міжбанку

Курс долара на міжбанку в продаж 24 жовтня 2019 року виріс на 13 копійок до 25,15 гривень за долар, курс купівлі до 25,11 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 12 копійок до 27,94 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 25,1100 - 25,1500 грн/долар, євро 27,9128 - 27,9491 грн/євро, російський рубль 0,3920 - 0,3926 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 25,1100 25,1500 EUR/UAH 27,9128 27,9491 RUB/UAH 0,3920 0,3926

Нагадаємо, 23 жовтня 2019 року торги по долару на міжбанку торги по долару закрилися в діапазоні 24,9900 - 25,0200 грн/долар, євро 27,7988 - 27,8247 грн/євро, російський рубль 0,3906 - 0,3912 грн/рубль

Національний банк України (НБУ) на 25 жовтня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,11 гривень за долар, що на 22 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 25 жовтня встановлено на такому рівні: 2511,4112 гривень за 100 доларів (+22,1583 гривень).

У той же час в обмінних пунктах України 24 жовтня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 16 копійок до 25,14 гривень за долар, курс євро виріс на 22 копійки до 28,01 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,88 (24,75 - 23 жовтня), продажу - 25,14 (24,98 - 23 жовтня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,57 (27,39 - 23 жовтня), продажу - 28,01 (27,79 - 23 жовтня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,56 (3,53 - 23 жовтня), продажу 3,93 (3,93 - 23 жовтня) грн за 10 рублів.