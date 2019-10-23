Курс доллара на межбанке вырос до 25 гривен

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подорожал 15 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 23 октября 2019 года вырос на 15 копеек до 25,02 гривен за доллар, курс в покупке до 24,99 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 13 копеек до 27,82 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 24,9900 - 25,0200 грн/доллар, евро 27,7988 - 27,8247 грн/евро, российский рубль 0,3906 - 0,3912 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,9900 25,0200 EUR/UAH 27,7988 27,8247 RUB/UAH 0,3906 0,3912

Напомним, 22 октября 2019 года торги по доллару на межбанке торги по доллару закрылись в диапазоне 24,8400 - 24,8700 грн/доллар, евро 27,6593 - 27,6902 грн/евро, российский рубль 0,3898 - 0,3904 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 октября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,89 гривен за доллар, что на 5 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 24 октября установлен на таком уровне: 2489,2529 гривен за 100 долларов (+4,79 гривен).

В то же время в обменных пунктах Украины 23 октября курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 2 копейки до 24,98 гривен за доллар, курс евро снизился на 3 копейки до 27,79 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,75 (24,73 - 22 октября), продажи - 24,98 (24,96 - 22 октября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,39 (27,45 - 22 октября), продажи - 27,79 (27,82 - 22 октября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,53 (3,55 - 22 октября), продажи 3,93 (3,92 - 22 октября) грн за 10 рублей.