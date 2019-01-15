Курс доллара замедлил рост на межбанке

Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Межбанковский курс находится чуть выше 28 грн/доллар

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 13:30 15 января 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 9 копеек до 28,18 грн/доллар, в покупке до 28,15 грн/доллар. Курс евро в продаже вырос остался на уровне 32,21 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: доллар 28,1700 - 28,1900 грн/доллар, евро 32,2715 - 32,2944 грн/евро, российский рубль 0,4199 - 0,4204 грн/рубль.

По состоянию на 13:30 торги проходили в следующем диапазоне:

Валюта Bid Offer

USD/UAH 28,1500 28,1800

EUR/UAH 32,1838 32,2125

RUB/UAH 0,4196 0,4203

Напомним, 14 января 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 28,0500 - 28,0900 грн/доллар, евро 32,1649 - 32,2108 грн/евро, российский рубль 0,4182 - 0,4190 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 января 2019 года установил официальный курс на уровне 28,02 грн/доллар, что на 13 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 15 января установлен на таком уровне: 2802,3674 гривен за 100 долларов (-13,0168 гривен).