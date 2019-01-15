Курс долара уповільнив зростання на міжбанку

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Міжбанківський курс знаходиться трохи вище 28 грн/долар

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 13:30 15 січня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 9 копійок до 28,18 грн/долар, купівлі до 28,15 грн/долар. Курс євро в продажу зріс залишився на рівні 32,21 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: долар 28,1700 - 28,1900 грн/долар, євро 32,2715 - 32,2944 грн/євро, російський рубль 0,4199 - 0,4204 грн/рубль.

Станом на 13:30 торги проходили в наступному діапазоні:

Валюта Bid Offer

USD/UAH 28,1500 28,1800

EUR/UAH 32,1838 32,2125

RUB/UAH 0,4196 0,4203

Нагадаємо, 14 січня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 28,0500 - 28,0900 грн/долар, євро 32,1649 - 32,2108 грн/євро, російський рубль 0,4182 - 0,4190 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 15 січня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 28,02 грн/долар, що на 13 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 15 січня встановлено на такому рівні: 2802,3674 гривень за 100 доларів (-13,0168 гривень).