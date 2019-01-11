Курс доллара снизился межбанке

Фото: коллаж (Pixabay)

Доллар на межбанке снизился на 18 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 11 января 2019 года снизился на 18 копеек до 28,08 грн/доллар, курс в покупке до 28,04 грн/доллар. Курс евро снизился на 38 копеек 32,19 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 28,0400 - 28,0800 грн/доллар, евро 32,1417 - 32,1937 грн/евро, российский рубль 0,4176 - 0,4184 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 28,0400 28,0800

EUR/UAH 32,1417 32,1937

RUB/UAH 0,4176 0,4184

Напомним, 10 января 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 28,2200 - 28,2650 грн/доллар, евро 32,5235 - 32,5735 грн/евро, российский рубль 0,4192 - 0,4201 грн/рубль.

Справочное значение курса доллара на 11 января составило 28,16 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 28,1668 гривен за доллар, что на 11 копеек ниже, чем установленный 10 января (28,2752 гривен за доллар).

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 января 2019 года установил официальный курс на уровне 28,15 грн/доллар, что на 12 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 14 января установлен на таком уровне: 2815,3842 гривен за 100 долларов (-11,6306 гривен).