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Курс доллара снизился межбанке

Новости » Финансы    11.01.2019 - 17:30
Курс доллара снизился межбанке
Фото: коллаж (Pixabay)

Доллар на межбанке снизился на 18 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 11 января 2019 года снизился на 18 копеек до 28,08 грн/доллар, курс в покупке до 28,04 грн/доллар. Курс евро снизился на 38 копеек 32,19 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 28,0400 - 28,0800  грн/доллар, евро 32,1417 - 32,1937 грн/евро, российский рубль 0,4176 - 0,4184 грн/рубль.

Валюта         Bid              Offer

USD/UAH     28,0400     28,0800

EUR/UAH     32,1417     32,1937

RUB/UAH     0,4176       0,4184

Курс доллара снизился межбанкеНапомним, 10 января 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 28,2200 - 28,2650 грн/доллар, евро 32,5235 - 32,5735 грн/евро, российский рубль 0,4192 - 0,4201 грн/рубль.

Справочное значение курса доллара на 11 января составило 28,16 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 28,1668  гривен за доллар, что на 11 копеек ниже, чем установленный 10 января (28,2752 гривен за доллар).

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 января 2019 года установил официальный курс на уровне 28,15 грн/доллар, что на 12 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 14 января установлен на таком уровне: 2815,3842 гривен за 100 долларов (-11,6306 гривен).

НБУ снизил официальный курс доллара Курс доллара стабилизировался на межбанке
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