Курс доллара закрепился выше уровня 25 гривен

В обменных пунктах Украины сегодня, 21 октября 2019 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 3 копейки до 25,14 гривен за доллар, курс евро вырос на 13 копеек до 28,05 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,87 (24,80 - 18 октября), продажи - 25,14 (25,11 - 18 октября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,55 (27,40 - 18 октября), продажи - 28,05 (27,92 - 18 октября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,56 (3,55 - 18 октября), продажи 3,93 (3,92 - 18 октября) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 24,90-25,15 грн/доллар, повысив его по сравнению с предыдущим днем.

Межбанк

Напомним, 21 октября межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 10 копеек до 25,03 гривен за доллар, курс в покупке до 25,01 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 27,95 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 21 отября справочный курс на уровне 25,01 грн/доллар, повысив его по сравнению с 18 октября (25,00). Таким образом, официальный курс на 22 октября будет установлен примерно на этом же уровне.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 15-18 октября купил на межбанковском валютном рынке валюты на 31,00 млн долларов и продал на такую же сумму - 31,00 млн долларов.

Отметим, аналитики ожидают в течение этой недели дальнейший рост курса доллара к гривне. Согласно прогнозу, доллар на межбанковском валютном рынке может торговаться через неделю около 25,4 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 25,2/25,5 грн.