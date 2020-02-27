Курс доллара упал на межбанке

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар снова опустился к уровню 24,50

Курс доллара на межбанке в продаже 27 февраля 2020 года снизился на 9 копеек до 24,52 гривен за доллар, курс в покупке до 24,50 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 18 копеек до 26,90 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 24,5000 - 24,5200 грн/доллар, евро 26,8912 - 26,9082 грн/евро, российский рубль 0,3705 - 0,3709 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,5000 24,5200 EUR/UAH 26,8912 26,9082 RUB/UAH 0,3705 0,3709

Напомним, 26 февраля 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,5900 - 24,6100 грн/доллар, евро 26,7046 - 26,7294 грн/евро, российский рубль 0,3769 - 0,3775 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 27 февраля курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 3 копейки до 24,63 гривен за доллар, курс евро вырос на 8 копеек до 26,89 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,41 (24,43 - 26 февраля), продажи - 24,63 (24,66 - 26 февраля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,54 (26,48 - 26 февраля), продажи - 26,89 (26,81 - 26 февраля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,47 (3,48 - 26 февраля), продажи 3,82 (3,83 - 26 февраля) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 февраля 2020 года установил официальный курс на уровне 24,56 гривен за доллар, что на 8 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 28 февраля установлен на таком уровне: 24,5610 гривен за 1 доллар (-0,0880 грн). При этом курс доллара на 27 февраля составляет 24,6490 гривен за 1 доллар.